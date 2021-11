Gefaseerde sloop en nieuwbouw in Sunny Selwerd

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen en woningcorporatie De Huismeesters gaan samen aan de slag met wijkvernieuwing in Selwerd. De corporatie sloopt de komende jaren 146 woningen en bouwt 293 stuks terug.

Directeur-bestuurder Sije Holwerda van de Huismeesters zegt: “Ons plan is zo opgezet dat er veel ruime voor groen en ontmoetingsplaatsen wordt gecreëerd. Hierdoor ontstaat een wijk met een gezonde leefomgeving. De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd. Bewoners kunnen blijven wonen in de wijk omdat er ook woningen met een lift worden toegevoegd.” De buurtvernieuwing is onderdeel van de wijkverbetering ‘Sunny Selwerd’.

De Huismeesters heeft in 2018 besloten om 95 eengezinswoningen in Selwerd te slopen en te vervangen door duurzame nieuwbouw. Dit jaar is ook het besluit genomen om de portiek-etagewoningen aan de Lijsterbeslaan en Iepenlaan te slopen. Nieuwbouw vindt plaats tussen 2022 en 2025. door de gefaseerde aanpak kunnen bewoners in ee buurt blijven wonen of terugkeren.