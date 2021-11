Geen testen meer bij Spoedtest in Oude Ebbingestraat na aangifte van fraude met vaccinatiebewijzen

nieuws

Foto: Spoedtest.nl

Het bedrijf Spoedtest.nl, een aanbieder van coronatests met onder meer een vestiging in de Oude Ebbingestraat in Groningen, kan niet meer in het systeem van de CoronaCheck en kan geen afspraken meer inplannen voor Testen voor Toegang.

Dat komt omdat het Ministerie van Volksgezondheid aangifte heeft gedaan tegen het bedrijf, omdat het ‘sterke vermoedens’ heeft dat het bedrijf valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Het bedrijf bevestigt de aangifte tegen De Telegraaf en De Volkskrant. Spoedtest ontkent echter elke aantijging.

Mensen die nog een testafspraak hebben bij het bedrijf, zullen te horen krijgen dat deze niet doorgaat. Nieuwe afspraken inplannen kan niet meer.

Spoedtest.nl is, met twintig procent van het aanbod van Testen voor Toegang in Nederland, één van de grootste aanbieders in Nederland. Naast Groningen heeft het bedrijf nog eens ruim negentig vestigingen.