Gedenksteen voor Huys Panser terug in plaveisel langs oostwand Grote Markt

Foto: Tess Hansen

Een speciaal ontworpen gedenksteen van Zweeds zwart graniet is maandag aan de noordwestzijde van de gevel van het Westcord hotel in het plaveisel van de Grote Markt gelegd. De steen dient als herinnering aan het Huys Panser, het voormalige gebouw van De Groote Sociëteit.

Huys Panser stond eeuwenlang op de plek pal achter de nieuwe locatie van de gedenksteen. Het diende 166 jaar lang als onderkomen voor de herensociëteit, die op deze maandag haar 256ste verjaardag viert. De speciaal ontworpen gedenksteen lag al eerder in het plaveisel van de Grote Markt, maar werd in 2014 weggehaald in verband met de herinrichting van de oostwand van het plein.

In de augustusmaand van 1940 werd Huys Panser gevorderd door de Duitse bezetter, samen met het naastgelegen W.A. Scholtenhuis. Duitse officieren kwamen tijdens de oorlogsjaren bijeen in Huys Panser. De Groote Sociëteit werd in 1943 door de Duitsers verboden verklaard. Bij de bevrijding van de stad Groningen medio april 1945 staken de Duitsers beide panden in brand.

Een klein deel van de gevel van Huys Panser bleef wel bewaard. Dit geveldeel werd toegevoegd aan het Goudkantoor. Op het geveldeel staat het familiewapen van de familie Panser van de gelijknamige borg in Zoutkamp.