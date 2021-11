Gedeeltelijke afsluiting zuidelijke ringweg zorgt zaterdag voor drukte in Stad

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gedeeltelijke afsluiting van de zuidelijke ringweg dit weekend zorgt zaterdag voor drukte op verschillende wegen in Stad.

Volgens Aanpak Ring Zuid is het zaterdag aan het eind van de middag het drukst op de Stationsweg en de Trompsingel. Ook is het druk op de Griffeweg, Sontweg en het Damsterdiep. Door werkzaamheden is de zuidelijke ringweg dit weekend afgesloten voor verkeer richting Hoogezand, tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. De werkzaamheden zijn nodig omdat de zuidelijke ringweg op deze locatie verplaatst moet worden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Europaweg.

Ook de afgelopen weken was het druk in de stad tijdens werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. De bussen van vervoersbedrijf Qbuzz rijden zaterdag nagenoeg volgens de dienstregeling. Wel is er hier en daar sprake van kleine vertragingen.