Fundamenten Poelepoort voor heel even blootgelegd

Ommdat kabels en leidingen in de Poelestraat vervangen moeten worden, liggen deze week de fundamenten van de Poelepoort voor even bloot. OOG TV nam vrijdagochtend, samen met Stadsarcheoloog Gert Kortekaas, een kijkje bij de opgraving.

Het is niet de eerste keer dat Kortekaas het fundament te zien krijgt. Ruim dertig jaar geleden, in 1989 werd er ook gewerkt in de Poelestraat en kon Kortekaas een ander deel van het fundament bestuderen.

Groningen was tot de negentiende eeuw een imposante vestingstad, met onder andere zeven stadspoorten. De Poelepoort maakte ooit deel uit van deze verdedigingswerken. Maar in de zeventiende eeuw was de poort niet meer nodig als verdedigingswerk. Het bouwwerk fungeerde daarna nog zo’n anderhalve eeuw als gevangenis, waarna er in 1828 definitief een einde kwam aan de poort. Van de poorten zelf is vrijwel niets overgebleven, op oude prenten en stadskaarten na.