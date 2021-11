Friese gemeenten willen huidige sneltreinen houden naast directe trein tussen Stad en Leeuwarden

nieuws

Foto Andor Heij. Arriva trein op hoofdstation

Als de provincies Groningen en Fryslân besluiten dat er een directe trein moet komen tussen de hoofdplaatsen van provincies, dan moeten er nog steeds sneltreinen rijden die ook stoppen in Veenwouden, Buitenpost en Zuidhorn.

Die klemmende voorwaarde hebben vier Friese gemeentes donderdag gegeven aan onze buurprovincie, zo meldt Omroep Leo vrijdagochtend.

De oproep volgt na zorgen bij de gemeenteraadsfractie van Plaatselijk Belang Buitenpost. Zij vrezen dat de directe trein een alternatief gaat zijn voor de huidige sneltreinen. Daardoor zou één van de treinstops verdwijnen van het station in de Friese plaats.

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel scharen zich nu achter deze zorgen. Het stilleggen van de sneltreinen, met stops in de eerder genoemde plaatsen, doet volgens de gemeentes afbreuk aan de grote investeringen die er in de afgelopen jaren zijn gedaan in de bereikbaarheid van de plaatsen.

De twee provincies voeren op dit moment onderzoek uit naar de haalbaarheid van een extra trein tussen Leeuwarden en Groningen. Onze buurtprovincie doet dat vanuit een speciaal bereikbaarheidsprogramma. Het onderzoek is met name gericht op de financiële kant van deze treinverbinding, omdat er binnen de bestaande concessie van Arriva hoogstwaarschijnlijk niet genoeg geld zit voor de vervoerder om de verbinding rendabel te kunnen uitvoeren.