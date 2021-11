Eerste vrouwelijke arbiter in Eredivisie vlagt tijdens GA Eagles – FC Groningen

nieuws

Foto via Defensie

Komende zondag is de 29-jarige Franca Overtoom de assistent van Sander van der Eijk, tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen in Deventer. De tandarts van de Koninklijke Marine is daarmee de eerste vrouwelijke arbiter bij een Eredivisiewedstrijd.

In het dagelijks leven keurt Overtoom dagelijks gebitten van marinepersoneel en gaat ze af en toe mee op oefening. Maar zondag keurt Overtoom voor het eerst een wedstrijd in de hoogste klasse van het Nederlandse voetbal: “De overeenkomsten tussen Defensie en het betaald voetbal zijn er zeker”, zo stelt Overtoom. “Een mannenwereld met directe communicatie, waarbij omgaan met weerstand een dagelijks gegeven is. Ik houd ervan.”

Het is niet voor het eerst dat er een vrouwelijke arbiter werkt in een wedstrijd binnen het Nederlandse betaalde voetbal. Die eer ging in 2001 naar Sjoukje de Jong. Toen speelde Go Ahead Eagles tegen VVV-Venlo en fungeerde zij als assistent. Overtoom zelf assisteerde in 2018 al eens in de Eerste Divisie bij de wedstrijd tussen Telstar en Jong FC Utrecht. Daarnaast stond ze dit seizoen al bij zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden langs de lijn als grensrechter. Overtoom stond ook meermaals naast de lijn tijdens internationale vrouwenwedstrijden.

Overtoom begint haar Eredivisie-carrière aanstaande zondag om 12.15 uur in De Adelaarshorst.

