Fractie BIJ1 roept burgemeester op voor waarborgen demonstratierecht bij Woonopstand-protest

Foto: Rick van der Velde

De Groningse fractie van BIJ1 roept burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen op om het demonstratierecht te waarborgen bij het aanstaande Woonopstand-protest.

De partij doet de oproep naar aanleiding van een Woonopstand-protest in Rotterdam vorige maand, waarbij er grote verontwaardiging was over het politieoptreden. In de brief die BIJ1 naar Schuiling heeft gestuurd wordt gevraagd naar de maatregelen die de politie zal treffen om het recht tot veilig demonstreren te kunnen waarborgen. In Groningen wordt op zondag 28 november geprotesteerd op de Vismarkt.

“Wij zijn geschrokken van het buitensporig politieoptreden bij de Woonopstand in Rotterdam”, vertelt afdelingsvoorzitter Naomi Aigbe van Groningen BIJ1 . “De inwoners van Groningen gaan 28 november op de Vismarkt demonstreren voor een rechtvaardig woonbeleid en we vinden dat dit voor iedereen veilig moet kunnen. Daarom willen we samen met de gemeente zorgen dat we vreedzaam kunnen demonstreren bij Woonstrijd.” Tijdens de Woonstrijd wordt er stilgestaan bij de gedupeerden van de aardbevingsschade, de stijging van de huizenprijzen, de stijging van het aantal mensen dat dakloos is en andere gevolgen van de wooncrisis.