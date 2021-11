Forse files na ongeluk met meerdere auto’s op Ring-Zuid bij afslag Hereweg

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de zuidelijke ringweg is donderdagmiddag een verkeersongeluk ontstaan, ter hoogte van de afrit naar de Hereweg. Bij dit ongeluk waren zeker drie voertuigen betrokken.

Het is niet bekend of betrokkenen bij dit ongeluk gewond zijn geraakt. Volgens omstanders is de schade aan de betrokken voertuigen groot. Bergers kwamen ter plaatse om de voertuigen van de rijbaan te verwijderen. Naast de voertuigen raakte ook de keerconstructie in de vangrail (een zogenaamde rimpelbuis-obstakelbeveiliger of RIMOB) bij de afslag aanzienlijk beschadigd.

De hulpdiensten zagen zich genoodzaakt alle rijbanen in oostelijke richting vanaf het Julianaplein af te sluiten. Daardoor ontstonden files voor het Julianaplein, onder meer voor verkeer vanaf de A7 uit de richting Drachten en voor verkeer vanaf de westelijke ringweg (N370). Ook het verkeer vanuit de richting Assen kon niet rechtsaf slaan op het Julianaplein, met een opstopping als gevolg.