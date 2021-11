Forse daling aantal toeristische overnachtingen in Groningen

nieuws

Foto: Westcord Hotels

In het derde kwartaal van dit jaar daalde het aantal gasten wat een overnachting boekte in de provincie Groningen met veertien procent, ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is Groningen de provincie waar de sterkste daling was van heel Nederland, zo blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Het aantal overnachtingen wat deze gasten boekte, daalde nog sterker. In het derde kwartaal van dit jaar kregen accommodaties in Groningen 28 procent minder overnachtingen te verwerken dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is Groningen terug op het niveau van voor de coronacrisis, want vorig jaar kenden Groningen juist een sterke stijging in het aantal geboekte overnachtingen.

In absolute aantallen waren het vooral de toeristen uit eigen land die het lieten afweten in Groningen. Relatief gezien daalde het echter het aantal overnachtingen van toeristen uit het buitenland erg hard.

Deze trend is ook in de rest van Nederland terug te zien, zo stelt het CBS. Vooral buitenlandse toeristen bleven weg, met name uit Duitsland en België. De landelijke trend in het aantal toeristische overnachtingen komt echter niet overeen met de trend in Groningen, met een toename van vijf procent. Utrecht was de sterkste stijger in het derde kwartaal, met een toename van ruim achttien procent in het aantal gasten wat naar de provincie kwam voor een overnachting.