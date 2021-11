Formerende Kamerpartijen komende dagen in Groningen, boeren kondigen protest aan

nieuws

Een eerder boerenprotest bij het Provinciehuis. Foto Erick Bakker

Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees zijn de komende dagen met de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in Groningen. Verschillende organisaties hebben aangekondigd te gaan protesteren.

Donderdagochtend zijn de informateurs en de onderhandelaars van de politieke partijen op het Provinciehuis. Ook vrijdag zijn de partijen in de provincie. Men gaat praten met gedupeerden, bestuurders en organisaties die betrokken zijn bij de aardbevingsschade in de provincie. De Groninger Bodem Beweging, boeren en de OnVeiligheidsregio hebben aangekondigd donderdag bij het provinciehuis te gaan demonstreren. Mensen die slachtoffer zijn van de aardbevingen krijgen tijdens de protestactie om in filmpjes van drie minuten hun verhaal op video te doen. De bedoeling is dat deze filmpjes doorgespeeld worden naar de informateurs en de onderhandelaars.

Een aantal boeren hebben laten weten met de tractor naar het Provinciehuis te willen komen. De actie is aangekondigd bij de gemeente, die heeft laten weten dat er een plek ingericht is waar geprotesteerd kan worden.