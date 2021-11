nieuws

Foto Joris van Tweel. Baggeren Noorderplantsoen.

De gemeente is dinsdag gestart met het uitbaggeren van de fonteinvijver in het Noorderplantsoen.

Er zijn voorafgaand aan het baggeren diverse maatregelen getroffen om te voorkomen dat vissen en amfibieën die in de vijver leven te veel schade oplopen. Er is een ecoloog aanwezig die de werkzaamheden in de gaten houdt.

Er wordt niet alleen gebaggerd. Ook de fonteinen krijgen tegelijkertijd en onderhoudsbeurt. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.