Fietstunnel Emmaviaduct afgesloten: “Verbaasde gezichten bij hardlopers en fietsers”

Foto: Wim Borghols

Ook de fietstunnel onder het Emmaviaduct is dit weekend afgesloten. De Fietsersbond Groningen reageert verrast.

“Ik heb hier niets over gelezen”, reageert voorzitter Wim Borghols. “En ik was niet de enige. Flink wat mensen die aan het hardlopen waren, of op de fiets onderweg waren, kwamen voor dichte hekken te staan.” Het verbaast Borghols: “Je leest de afgelopen dagen allerlei berichten over afsluitingen, maar deze afsluiting is, voor zover ik weet, niet voorbij gekomen. Terwijl we het hier hebben over een belangrijke oost-west verbinding waar veel mensen gebruik van maken.”

De fietstunnel waar over wordt gesproken ligt onder het Emmaviaduct, tussen het Hoornsediep en de Brailleweg. Via de fietstunnel, en een brug over het Noord-Willemskanaal, kunnen fietsers op de Muntinglaan komen. Aanpak Ring Zuid laat weten dat de stremming wel is aangegeven op de bereikbaarheidskaart. De route is tot aanstaande maandagochtend 06.00 uur afgesloten vanwege het slopen van geluidsschermen. Volgens Aanpak Ring Zuid kunnen fietsers en voetgangers het beste omrijden en -lopen via de Parkbrug.