Fietsster komt met voet vast te zitten bij verkeersongeluk Veenweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Veenweg in Stad is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 14.20 uur. “Een oudere mevrouw is door onbekende oorzaak met haar voet vast komen te zitten in een fiets”, vertelt Weening. “Op de grond liggen twee fietsen. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend.” De brandweer werd opgeroepen om de vrouw te bevrijden. “Enkele minuten voor de brandweer arriveerde lukte het om de vrouw te bevrijden uit haar benarde positie.”

Het slachtoffer is behandeld door een verpleegkundig specialist. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.