Fietsonderdoorgang Noord-Willemskanaal bij Gyas gaat eerder open

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Het fietspad onder de zuidelijke ringweg langs het Noord-Willemskanaal bij Gyas zou eigenlijk tot maandag 29 november dicht blijven. Maar volgens Groningen Bereikbaar kan het fietspad vanaf aanstaande donderdagmiddag weer in gebruik genomen worden.

De onderdoorgang gaat donderdag om 16.00 uur weer open. De afsluiting van het fietspad had te maken met de herinrichting van de Laan van de Vrede. De onderdoorgang moest tijdelijk worden afgesloten, vanwege de veiligheid rond deze werkzaamheden.

De opening is van korte duur, want van 9 tot 24 december is het fietspad weer afgesloten. Fietsers en voetgangers worden dan, net als nu, omgeleid via de Paterswoldseweg.