Fietser (13) raakt ernstig gewond op Paterswoldsweg; graafmachine helpt slachtoffer te redden

nieuws

Foto: Ruben en Thijs Huisman (112 Groningen)

Op de kruising Paterswoldseweg – Hippocrateslaan is dinsdagochtend een dertienjarige jongen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Een graafmachine die toevallig in de buurt was, wist het slachtoffer onder de auto vandaan te krijgen.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit om het minderjarige slachtoffer te helpen. De jongen was onder de auto terecht gekomen. Toevallig was een graafmachine in de buurt aan het werk. De bestuurder hielp de hulpdiensten om de jonge fietser onder de auto vandaan te halen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De toedracht van het ongeval is niet bekend.

Foto: Ruben en Thijs Huisman (112 Groningen)