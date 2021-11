Fietser gewond bij aanrijding met lijnbus op Grote Markt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Grote Markt is een fietser gewond geraakt. De fietser werd aangereden door de bestuurder van een lijnbus van vervoersbedrijf Qbuzz.

Het ongeluk gebeurde rond 15.40 uur aan de voet van de Martinitoren. Een fietser, die uit de richting van de Oosterstraat kwam, wilde linksaf slaan richting de Oude Boteringestraat. Op het moment dat de fietser af wilde slaan was de bestuurder van een lijnbus bezig met een inhaalmanoeuvre. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. Door de klap kwam de fietser ten val en schoof enkele meters over het asfalt.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanciers hebben het slachtoffer behandeld. Het is onbekend of de persoon ook is overgebracht naar het ziekenhuis. Politieagenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid. Door het ongeluk was er een flinke verkeersopstopping ontstaan en stonden lijnbussen tot in de Oosterstraat stil. Inmiddels is de weg weer open voor het verkeer.

Beelden van het ongeluk: