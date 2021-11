FC wint met ruime cijfers van Fortuna Sittard

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond met ruime cijfers van Fortuna gewonnen. In Sittard werd het 1-4 voor de FC. Het was de tweede zege op rij.

De FC kwam aanvankelijk op achterstand. In de 24ste minuut ontving Mats Seuntjens een op maat gegeven pass, maakte vervolgens wat ruimte voor zichzelf en schoot van ver op doel. De bal vloog langs keeper Peter Leeuwenburgh in de linker bovenhoek: 1-0. Vijf minuten maakte de FC gelijk, toen Cyril Ngonge een mooie voorzet in de touwen wist te werken via een fraaie kopbal. Doelman Yanick van Osch was kansloos: 1-1. Vlak voor rust kwam de FC op voorsprong door een eigen doelpunt van George Cox. Die probeerde een voorzet te voorkomen maar werkte de bal daarbij achter de keeper.

Rode kaart

In het begin van de tweede helft bleef de FC druk zetten. In de 51ste minuut schoot Daleho Irandust raak. Hij stond op het juiste moment op de juiste plek om de bal uit een rebound te ontvangen en vervolgens in de rechterhoek van het doel te werken: 1-3. Een paar minuten later kwam Fortuna met tien man te staan. Roel Janssen haalde Mo El Hankouri neer. Scheidsrechter Jeroen Manschot toonde in eerste instantie de gele kaart, maar werd kort daarop tot de orde geroepen door de VAR waarna Janssen met rood het veld kom verlaten.

Eindstand

In de 80ste minuut bepaalde Jorgen Strand Larsen de eindstand op 1-4. Larsen kreeg een mooie pass waarna de aanvaller met een precies schot de bal in de rechterhoek plaatste. Doelman Van Osch was kansloos. In de extra tijd kreeg Fortuna nog een grote kans op de 2-4 toen Zian Flemming de bal in de zestien kreeg. Hij verprutsde echter de kans en raakte slechts de rechterpaal. Doelman Leeuwenburgh hoefde niet in actie te komen.

Door de overwinning heeft de FC nu 17 punten uit 14 wedstrijden. Komend weekend wacht de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.