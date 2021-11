FC Groningen zonder Suslov, De Leeuw en Dankerlui tegen Fortuna Sittard

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen moet het zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard doen zonder Tomas Suslov, Michael de Leeuw en Damil Dankerlui.

Suslov kreeg afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles zijn vijfde gele kaart en is geschorst. De Leeuw en Dankerlui zijn ziek. Cyril Ngonge is een twijfelgeval. Romano Postema keert terug van een blessure en kan nog geen hele wedstrijd spelen. Radinio Balker is er nog altijd niet bij. Balker raakte voor de start van het seizoen al zwaar geblesseerd.

FC Groningen won afgelopen zondag in Deventer met 1-0 van Go Ahead Eagles en dat geeft bij trainer Danny Buijs vertrouwen: “We hebben een goed gevoel overgehouden aan ons duel met Go Ahead en dat gaan we proberen vast te houden en uit te breiden. Het zal ook tegen Fortuna Sittard een lastige wedstrijd worden, maar we hebben in Deventer laten zien dat we tot goeie dingen in staat zijn”.

FC Groningen staat veertiende in de eredivisie 14 punten uit 13 wedstrijden. Fortuna Sittard staat zeventiende en voorlaatste met 9 punten uit 12 wedstrijden. Het duel begint om 18.45 uur.