FC Groningen wil tegen RKC knallen in een volle Euroborg

Foto: FC Groningen

FC Groningen wil zondag in het duel tegen RKC “knallen” in een volle Euroborg.

Het FC Groningen stadion is bijna uitverkocht vanwege het eerbetoon aan oud-speler en ex-international Arjen Robben. “En dat is terecht,” zegt FC Groningen trainer Danny Buijs op de clubwebsite. “Als je ziet wat Robben voor de club heeft gedaan, en in de toekomst hopelijk ook nog gaat doen, dan verdient hij een volle Euroborg. Hij is een clubicoon”.

Robben had het liefst op het veld afscheid genomen voor het publiek, maar dat was door het coronaseizoen waarbij zonder publiek gespeeld moest worden niet mogelijk. “Als Arjen zondag zijn voetbalschoenen meebrengt, mag hij van mij in de laatste minuten nog invallen ook”, grapt Buijs.

Buijs moet het zondag stellen zonder de verdedigers Mike te Wierik en Radinio Balker. Verder waren er enkele ziektegevallen, maar volgens Buijs zijn die zondag waarschijnlijk weer hersteld.

Buijs is gebrand op een goed resultaat na het 3-0 verlies tegen NEC vorig weekeinde. “We waren heel teleurgesteld na de nederlaag bij N.E.C. en dat hebben we maandag met elkaar besproken. Vanaf woensdag zijn we in voorbereiding op de wedstrijd tegen RKC. We willen zondag knallen.”

FC Groningen staat vijftiende in de eredivisie met 10 punten uit 11 wedstrijden. Datzelfde geldt voor RKC. De ploeg uit Waalwijk heeft echter een beter doelsaldo en staat daardoor veertiende. De wedstrijd begint zondag om 12.15 uur.