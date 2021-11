FC Groningen steunt ‘ontsteld’ betaald voetbal in statement over lockdown

nieuws

FC Groningen zegt zich aan te sluiten bij het statement dat de KNVB vrijdagochtend naar buiten heeft gebracht, naar aanleiding van de aanstaande lockdown van drie weken. De voetbalbond en het betaald voetbal zeggen ontsteld te zijn door de aangekondigde maatregelen.

“Het is meer dan frustrerend om te zien dat het kabinet kennelijk niet naar de besmettingshaarden kijkt”, zo stellen de KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie in een gezamenlijke verklaring. Volgens de voetbalorganisaties is meermaals aangetoond dat voetbalstadions niet de brandhaarden zijn van coronabesmettingen. “Dit lijkt dan ook op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen.”

FC Groningen stelt achter uitspraken van de bond te staan. “Wat dit gaat betekenen voor supporters die kaarten hebben voor komende wedstrijden van FC Groningen wordt later bekend”, zo schrijft de club. “We volgen de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet.”

Meerdere ingewijden rond het demissionaire Kabinet brachten donderdagavond en vrijdagochtend middels de media naar buiten dat de regering voornemens in om vanaf zaterdag een gedeeltelijke lockdown in te voeren in Nederland, om zo het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. Één van de genoemde maatregelen is daarbij het weren van publiek bij sportwedstrijden.