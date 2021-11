FC Groningen sleept drie punten uit Deventer vuur tegen Go Ahead Eagles

sport

FC Groningen heeft zondagmiddag goede zaken gedaan op bezoek bij Go Ahead Eagles. Door een doelpunt van Strand Larsen zegevierde de Trots van het Noorden met 0-1.

De ploeg van Danny Buijs begon, zonder topscorer Ngonge in de basis, goed aan de wedstrijd en zette de Deventenaren onder druk. In de Adelaarshorst was het Michael de Leeuw die met een kopbal het eerste grote gevaar stichtte, maar zag doelman Hahn knap redden.

Vroeg in de tweede helft kwam FC Groningen op voorsprong. Strand Larsen kreeg de bal aangespeeld en schoot beheerst binnen: 0-1. Na een klein uur voetballen kreeg de thuisploeg een grote kans op de gelijkmaker. Sverko verslikte zich in een bal waardoor Cordoba recht op doelman Leeuwenburgh af kon. De aanvaller omspeelde de sluitpost, maar ging naar de grond. Waar een strafschop gegeven kon worden, kreeg de aanvaller geel wegens een schwalbe. Nadat Cordoba en later ook Kramer een tweede gele kaart kreeg, was voor FC Groningen, ondanks kansen voor Go Ahead, de buit binnen en kon het na moeilijke weken weer eens drie punten bijschrijven.

Zaterdag gaat FC Groningen op bezoek bij Fortuna Sittard. Om half zeven wordt er afgetrapt in Limburg. De Trots van het Noorden moet het dan stellen zonder sterspeler Tomas Suslov, die door een gele kaart geschorst is.