FC Groningen pakt in eigen huis punt tegen RKC

FC Groningen heeft zondagmiddag een punt gepakt tegen RKC Waalwijk. In de eigen Euroborg werd het 1-1.

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor RKC. Said Bakari biedt zich aan in de zestien, ontvangt een pass, maar ziet vervolgens zijn schot geblokt worden door een FC-verdediger. Een paar minuten later is er een kans voor de FC als Cyril Ngonge een mooie voorzet geeft in de zestien. Een RKC-verdediger doorziet het plan en kan de bal onderscheppen. In de veertiende minuut is het RKC dat op voorsprong komt. Jens Odgaard geeft een bal op Michiel Kramer in het strafschopgebied, waarbij Kramer alle vrijheid krijgt om de bal ongedekt in de linker onderhoek te werken: 0-1.

Een paar minuten later krijgt de FC de kans op de gelijkmaker wanneer er een vrije trap mag worden genomen na een overtreding van Yassin Oukili. De vrije trap belandt in de zestien. Marin Šverko van de FC kopt de bal in de richting van het doel maar hij ziet de bal aan de verkeerde kant van de rechterpaal verdwijnen. Vlak voor rust krijgt de FC nog een grote kans, maar Bart van Hintum ziet zijn schot gekeerd worden door keeper Etienne Vaessen.

Tweede helft

In de tweede helft probeert de FC opnieuw druk te zetten. Dit resulteert gelijk in een kans op de gelijkmaker. Tomas Suslov weet zich vrij te spelen, haalt vervolgens hard uit, maar hij ziet de bal gekeerd worden door Vaessen. In de 81ste minuut is er opnieuw een grote kans voor de FC. Neraysho Kasanwirjo weet zich in een goede scoringspositie te manoeuvreren, maar zijn schot vanaf de rand van de zestien, gaat net naast. Een paar minuten later is het wel raak. Jørgen Strand Larsen krijgt een voorzet op maat en knalt de bal in de rechterbenedenhoek: 1-1.

Een paar minuten krijgt de FC de kans om op voorsprong te komen. Larsen neemt het doel onder vuur maar zijn poging is niet nauwkeurig genoeg en de bal vliegt ver naast de rechterpaal.

Door het gelijke spel heeft de FC nu 11 punten uit 12 wedstrijden.

Arjen Robben

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Arjen Robben in het zonnetje gezet. De 96-voudig international maakte afgelopen zomer bekend dat hij stopte als profvoetballer. Zondagmiddag maakte hij een ereronde langs de tribunes. Robben kreeg van het aanwezige publiek een staande ovatie. Kinderen droegen T-shirts met daarop de tekst ‘Arjen bedankt’. Robben speelde in totaal 59 wedstrijden voor de FC. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 19 mei.