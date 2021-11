FC Groningen lost investeringsfonds in één keer af om meer te verdienen aan transfers

sport

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen gaat het investeringsfonds ‘Stichting Vrienden van FC Groningen’, een bedrag van 6 miljoen euro, in één keer vervroegd aflossen. Dat maakte de club dinsdagochtend bekend. De club wil daarmee meer rendement halen uit transfers van spelers.

Volgens FC Groningen zorgen de positieve (transfer)resultaten in de afgelopen seizoenen én de campagne ‘Samen naar de Grote Markt’ ervoor dat er genoeg geld in kas is om het fonds in één keer terug te betalen. Door nu in één keer af te lossen, wil de club minder afhankelijk worden van van externe geldverstrekkers.

“Hoezeer wij onze investeerders ook waarderen en respecteren, waren de rendementen voor de deelnemers zeer interessant. Dat was en is de Vrienden van harte gegund, maar deze rendementen drukten het nettoresultaat uit transfers van FC Groningen aanzienlijk”, zo stelt algemeen directeur Wouter Gudde. “Mede hierdoor konden we minder hard groeien dan in potentie mogelijk zou zijn. Vandaar dat we besloten hebben het fonds in z’n geheel vroegtijdig af te lossen. Dit vergroot vanaf volgend seizoen weer ons voetbalbudget. Hierdoor krijgen wij in de toekomst de financiële mogelijkheden voor het aantrekken van nog betere spelers – of kunnen we bepalende spelers mogelijk langer aan ons binden. Daarmee vergroten wij de kans op het behalen van Europees voetbal, hetgeen uiteindelijk ons ultieme doel is.”