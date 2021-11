FC Groningen boekt 1 miljoen winst over seizoen 2020/21, vooral dankzij supporters

nieuws

FC Groningen heeft in het seizoen 2020/21 een netto resultaat van 1 miljoen euro behaald, ondanks de coronapandemie. Dat blijkt uit de jaarcijfers die woensdag zijn bekendgemaakt.

Het eigen vermogen van de club is hierdoor verbeterd van 0,6 miljoen naar 1,6 miljoen euro positief. De zwarte cijfers zijn voornamelijk te danken aan de steun van de supporters en sponsors, die ook afgelopen seizoen massaal hebben afgezien van een tegemoetkoming voor de wedstrijden die zij gemist hebben door de coronamaatregelen.

Als gevolg van de pandemie leed FC Groningen het afgelopen seizoen een berekende schade van 9,2 miljoen euro en dreigde de club af te stevenen op een verlies van 3,75 miljoen euro. Als alle seizoenkaarthouders en sponsors hun geld hadden teruggevraagd, dan zou dit op de genoemde 9,2 miljoen euro een schadepost hebben opgeleverd van ongeveer 6 miljoen euro.

De totale schade van 9,2 miljoen euro bestond uit de gemiste inkomsten door het spelen van wedstrijden zonder publiek, de gemiste horeca-jaaromzet en extra kosten voor de naleving van de coronamaatregelen.

Het tekort kon grotendeels worden gedekt dankzij de steunmaatregelen van de overheid, het uitstellen van de stadionhuur, lagere wedstrijdkosten en het inleveren van salaris door spelers, staf en directie en andere bezuinigingen – kon dit tekort grotendeels worden gedekt.

Algemeen directeur Wouter Gudde zegt: “Zonder de hulp van supporters en sponsors waren onze mogelijkheden beperkter geweest, was ons tekort niet volledig gedekt en was ons eigen vermogen wederom negatief geworden. Van die terugslag zouden we in dat geval flink moeten herstellen. ‘Samen naar De Grote Markt’ heeft een fantastisch resultaat opgeleverd van in totaal zo’n 2,8 miljoen euro. Deze opbrengst heeft uiteindelijk geholpen het dreigende verlies van 3,75 miljoen euro om te buigen naar een winst van één miljoen euro.”

FC Groningen behaalde afgelopen seizoen een netto-omzet van 17,9 miljoen euro. De bedrijfslasten bedroegen 17,4 miljoen euro. De transfer van spelers (aankoop en verkoop) was in totaal 1,1 miljoen euro positief. De club werkt voor dit seizoen met een begroting van 20 miljoen euro, met daarin een begroot tekort van 2 miljoen euro. Dit tekort wordt gedekt uit transfers, met name uit de verkoop van Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson. De FC hoopt voor dit seizoen op een behoorlijke winst, tenzij corona weer roet in het eten gooit.