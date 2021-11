Fakkels branden in bevingsgebied: “Zelfs op Aruba werd de actie gesteund”

nieuws

Foto: Paul Blom

In het aardbevingsgebied in Groningen zijn woensdag aan het einde van de middag diverse fakkels ontstoken. Het ging om een actie van de Groninger Bodem Beweging.

De GBB deed dinsdagavond de oproep om woensdagmiddag om 17.30 uur massaal fakkels te laten branden en om de noodklokken van kerken te laten luiden. Directe aanleiding is de zware aardbeving die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvond bij Garrelsweer. Indirect werd er met het ontsteken van de fakkels ook actie gevoerd vanwege het trage verloop van de versterkingsoperatie en de mogelijkheid van het toch weer verder opendraaien van de gaskranen.

Volgens OOG-verslaggever Paul Blom namen diverse mensen deel aan de actie in Garrelsweer. Op social media zijn diverse reacties te lezen van mensen die in het bevingsgebied, maar ook daar buiten, deel namen. Bijvoorbeeld door een kaars in hun vensterbank te branden. Woordvoerder Merel Jonkheid van de GBB is tevreden: “Het was een succesvolle actie. We hebben ook veel aandacht gekregen. En bijzonder is dat de actie ook breed gedragen werd. Op social media zagen we foto’s uit Groningen, maar ook mensen uit de Randstad en zelfs iemand op Aruba die een fakkel of kaars brandde. Wij hopen dat dit een duidelijk signaal is waar de politiek niet om heen kan.”

Doe mee met de actie Fakkel voor Groningen! https://t.co/lA007Rh5Aa pic.twitter.com/iCgQoBw16Q — Henk de Wilde (@henkdew) November 17, 2021

Bij gebrek aan fakkel, maar daarom niet minder belangrijk. Helaas is het nog steeds nodig dat deze actie moet worden georganiseerd door @GBBGroningen. Niet langer woorden maar nu ook daden minister Blok. #FakkelvoorGroningen pic.twitter.com/j5PXRkRQyR — Pascal Roemers (@PascalRoemers) November 17, 2021

En laat het niet zo zijn dat zodra de fakkel dooft, het vuur ook weer verdwijnt! #denHaag #FakkelvoorGroningen pic.twitter.com/sgp22nhkfA — Janneke van der Heide – van den Be (@Knoetertje) November 17, 2021