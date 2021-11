Ernstige zorgen bij raadsfracties over afsluiting Julianaplein: ‘Risico dat Stad volledig vastloopt’

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

De gemeenteraadsfracties van de VVD, de SP, het CDA, de Stadspartij, 100% Groningen en de Partij voor de Dieren maken zich ernstige zorgen om de komende afsluiting van het Julianaplein. De fracties vinden dat het college en de betrokken partijen rond de verbouwing maatregelen moeten nemen om het volledig vastlopen van het verkeer te voorkomen.

“Hoe zal dat zijn op een gewone werkdag, lopen we dan niet het risico dat de Stad volledig vastloopt?”, vraagt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs zich af, nadat de wegen in Groningen-Zuid afgelopen zaterdag al vastliepen door een gedeeltelijke afsluiting voor het verkeersknooppunt.“ Wij willen weten welke maatregelen het college daartegen gaat nemen, want er moet iets gebeuren.”

Vrees voor overvol ov, stokkende bevoorrading en problemen in het onderwijs

De fracties maken zich onder meer zorgen over het vervoer van en naar het onderwijs en naar grote werkgevers in de Stad. In de betreffende periode van volgend jaar moet zo’n tachtig procent van de auto’s, die dagelijks over het Julianaplein rijden, een andere oplossingen zoeken. Dat betekent volgens het college thuis werken, werktijden aanpassen of met het openbaar vervoer gaan. De partijen willen daarom weten afspraken gemaakt met bijvoorbeeld Arriva, Qbuzz en de NS over de te verwachten extra reizigers. Met corona in het achterhoofd achten de partijen het openbaar vervoer niet reëel als het enige goede alternatief, want een overvolle bus of trein kan volgens de fracties niet de bedoeling zijn.

“We vragen ons ook af welke afspraken gemaakt zijn met de grote onderwijsinstellingen”, zo stelt Herman-Pieter Ubbens (CDA). “Het kan toch niet zo zijn dat het onderwijs door de afsluiting weer over moeten gaan op digitaal onderwijs?” Hans Moerkerk (100% Groningen) vraagt zich daarnaast af hoe Groningen kan garanderen dat bedrijven tijdig bevoorraad kunnen worden. “Ook het noodzakelijke autovervoer zoals leerlingenvervoer, maar ook bijvoorbeeld de Certe-auto’s moeten gewoon tijdig hun weg kunnen vinden door de stad”, vult René Stayen aan, namens de Stadspartij.

Ongelukken en leefbaarheid

De leefbaarheid in het zuidelijke deel van stad komt daarnaast onder grote druk te staan door de afsluiting, zo stellen de fracties. Zeker als alles volledig vaststaat in de omliggende wijken. “Er zijn deze week twee ongelukken gebeurd met kinderen op de fiets die geschept werden door auto’s, waarvan eentje ernstig. Het is hier nu al echt te druk”, aldus Kirsten de Wrede (PvdD).

Communicatie

Daarnaast vragen deze partijen zich af op welke manier er gecommuniceerd gaat worden over deze afsluiting binnen en buiten de gemeente. Niet alleen naar de bevolking, maar ook naar de volksvertegenwoordigers, zo stelt raadslid Wim Koks (SP): “Of het nou gaat om grote financiële tekorten, vertragingen van drie jaar of dreigende verkeersinfarcten, bij de Zuidelijke ring wordt volksvertegenwoordiging altijd voor voldongen feiten gesteld. Wanneer leert deze wethouder nou eens dat de gemeenteraad vooraf de belangen van de bewoners in de gaten wil houden?”