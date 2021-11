Er wordt te hard gereden in de Savornin Lohmanlaan, gemeente neemt maatregelen

nieuws

Foto Gemeente Groningen.

In de Savornin Lohmanlaan in Coendersborg worden diverse maatregelen getroffen om automobilisten langzamer te laten rijden.

Sinds de opening van de Helperzoomtunnel in 2020 kreeg de gemeente veel klachten binnen dat auto’s harder reden dan de toegestane 30 km/uur. Onderzoek bevestigde dat beeld. Ook is het drukker in de straat. De weg is momenteel recht en breed waardoor de nijging ontstaat om harder te gaan rijden.

Aan één kant van de straat worden er enkele parkeervakken verschoven waardoor de weg versmald wordt. De nieuwe parkeervlakken worden gemarkeerd. Dat gebeurt door belijningen, bloembakken en reflectoren. Naast dat de straat minder breed is, wordt ook de lange rechte lijn in de straat onderbroken. De gemeente hoopt dat er zo langzamer wordt gereden.

Aan een nieuw ontwerp van de straat wordt nog gewerkt.