Enquête: ‘Willen Groningers voor planbare zorg de grens over?’

nieuws

Hoe ervaren Groningers, wiens zorg is uitgesteld, deze coronapandemie? En willen ze de grens over gaan om eerder geholpen te worden? Dat wil Zorgbelang Groningen, de belangorganisatie van zorggebruikers in de provincie, graag weten.

Zorgbelang Groningen en Drenthe willen in beeld brengen hoe het zit met de wachtlijsten voor planbare zorg in beide provincies. Inwoners kunnen hun mening laten weten via de online vragenlijst ‘Uitgestelde ziekenhuiszorg’. Zorgbelang Groningen wil de uitkomsten gaan gebruiken om zorg in de noordelijke grensregio beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners.

“We willen graag weten voor welke aandoeningen deze bestaan en hoe lang de wachttijden zijn. Maar vooral welke gevolgen het uitstellen van planbare zorg heeft voor de kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat”, vertelt Jolanda Fritsma, projectleider bij Zorgbelang Groningen. “Natuurlijk kijken we ook naar oplossingen: zijn er alternatieven geboden, is er op zoek gegaan naar een ziekenhuis met kortere wachttijden? Mag dat ziekenhuis ook over de grens liggen als je dan sneller de zorg krijgt die je nodig hebt? Zoals nu mogelijk gebeurt door het opereren van hartpatiënten van het UMCG in Duisburg.”

Het onderzoek is onderdeel van het samenwerkingsproject ‘Common Care’. Samenwerkingspartners in het project zijn het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep, het Pius-Hospital in Oldenburg, het Klinikum Leer, het Reha-Zentrum in Bad Zwischenahn, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en Duitse patiëntenverenigingen.