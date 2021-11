Enorm hard tikkende cv laat agenten in actie komen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten moesten in de nacht van zaterdag op zondag in actie komen vanwege een enorm hard getik dat gehoord werd. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De politie was gebeld door de buren. De buren wisten aan de meldkamer te vertellen dat er in de woning niemand thuis was, maar dat er wel een enorm kabaal te horen was. Agenten gingen daarop ter plaatse. Eenmaal aangekomen hoorden de politiemensen buiten een hard getik dat vanuit de woning afkomstig was. “Met zo weinig mogelijk schade veroorzaken hebben we geprobeerd de woning te betreden”, schrijft de politie. “Helaas lukte dat niet.” Uit foto’s blijkt dat men een raam heeft moeten forceren.

Eenmaal in de woning bleek het enorm harde getik veroorzaakt te worden door een storing in de centrale verwarming. Agenten hebben de nodige instanties gewaarschuwd om de storing te laten verhelpen en om het kapotte raam te dichten.