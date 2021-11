Elroy Gramsbergen uitgeroepen tot Filmleraar van het Jaar 2021

nieuws

Elroy Gramsbergen (l), Caroline de Nerée (m) en Berrie de Zeeuw (r) zijn in de race voor de titel Filmleraar van het Jaar. Foto: Melanie Lemahieu

Docent Elroy Gramsbergen van de Leon van Gelderschool uit Stad is woensdag uitgeroepen tot Filmleraar van het Jaar 2021. De prijsuitreiking vond plaats in Amsterdam.

Gramsbergen nam het bij de titel op tegen Caroline de Nerée, die werkzaam is op een gymnasium in Voorburg, en Berrie de Zeeuw, die actief is op een middelbare school in Bladel. De afgelopen weken kon er op een website gestemd worden. De winnaar werd woensdagmiddag bekendgemaakt door de huidige Filmleraar van het Jaar, Bart Valkenier. Hij vertelde dat de jury zeer te spreken is over de didactische aanpak van Gramsbergen.

Heldere visie

De vakjury vindt dat Gramsbergen een zeer heldere visie heeft op waar hij met zijn leerlingen naartoe werkt. “Hij onderwijst op constructieve wijze en stimuleert de leerlingen alles zelf te doen in het filmmaakproces; van research tot filmen tot montage. De tijd en aandacht die Elroy steekt in het zo veel mogelijk leerlingen meenemen in het maken van film, mag gezien en gewaardeerd worden. Dit onderscheidt hem echt van de gemiddelde docent”, aldus de vakjury.

Hoofdprijs

Met het winnen van de prijs is Gramsbergen één schooljaar het boegbeeld voor filmeducatie in het onderwijs. Ook wint hij een jaarabonnement op Cineville, en mag hiermee een jaar lang gratis naar de film. Daarnaast wint hij een bezoek naar een filmtheater of filmfestival naar keuze met zijn klas. Elroy neemt ook plaats in de jury van de verkiezing van 2022 en mag als teacher in residence bij Netwerk Filmeducatie aan de slag om filmlessen te ontwikkelen voor zijn eigen klas en om te delen met andere docenten.