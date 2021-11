Eerste van reeks nieuwe ‘bijenhotels’ geplaatst bij station Europapark

nieuws

Foto via gemeente Groningen

De komende tijd wordt er een reeks nieuwe ‘bijenhotels’ geplaatst in de gemeente. Wethouder Inge Jongman plaatste donderdagmiddag de eerste bij station Europapark.

Naast het ‘hotel’ bij station Europapark worden er de komende periode meer ‘bijenhotels’ geplaatst bij nieuwe- of gerenoveerde plantvakken in de gemeente. Het Blekerplantsoen, de Ooftstraat, de Radebinnensingel en de Loefzijde krijgen ook een dergelijk ‘hotel’. In minder stedelijke locaties, zoals bij de IKEA, aan de Siersteenlaan, de Pyrietstraat, de Bakboordswal en de Jaltedaheerd, wordt en ander type bijenhotel geplaatst.

Solitaire wilde bijen moeten de ‘hotels’ gaan gebruiken. De nieuwe beplanting is gericht op meer voedsel voor de bijen, zodat ze dichtbij nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. “Met het plaatsen van het bijenhotel wordt de ecologie rondom het Europapark versterkt, een kleine handeling maar één met impact”, zo stelt Jongman. “Wilde bijen zijn cruciaal voor de bestuiving van ons voedsel maar ook voor de biodiversiteit”