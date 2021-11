Eerste uitnodigingen voor boosterprik vallen vanaf donderdag op de deurmat

nieuws

Abel van Santen (97) krijgt een vaccinatie tegen het coronavirus. Foto: OOG TV

De eerste uitnodigingen voor de boosterprik vallen vanaf 18 november op de deurmat. Als eerste krijgen de mobiele 80-plussers een uitnodiging.

Volgens het RIVM moet in december iedereen in deze groep de kans hebben gehad om een afspraak voor een derde prik te maken. Vanaf januari zijn de 60- tot 80-jarigen aan de beurt. Ouderen die niet zelf naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen komen, worden vanaf januari thuis geprikt door de GGD. Zorginstellingen die over een eigen medische dienst beschikken krijgen vanaf volgende week hun eerste vaccins waarmee ze bewoners kunnen vaccineren. Bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst worden vanaf januari gevaccineerd door de GGD.

Ook alle zorgmedewerkers, ongeveer een miljoen mensen, krijgen een uitnodiging voor een boosterprik. In totaal komen de komende maanden ongeveer 5,5 miljoen mensen in aanmerking voor een boosterprik.