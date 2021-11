Eerste dag Scholenmarkt Groningen groot succes: “Sommige kinderen weten al precies wat ze willen”

nieuws

Foto: Scholenmarkt Groningen

De eerste dag van de Scholenmarkt Groningen is een succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

De Scholenmarkt vindt maandag en dinsdag plaats in de Euroborg. Leerlingen uit groep 8 zijn met één ouder of verzorger welkom om zich te laten informeren over het voortgezet onderwijs. “Het is heel goed verlopen”, vertelt Petra Verweij van de organisatie. “We werkten vandaag met tijdsloten van een half uur. In totaal hebben we ongeveer 1.500 bezoekers mogen verwelkomen. Daarmee zaten we helemaal vol. Morgen vindt de tweede dag van de Scholenmarkt plaats, en ook dan zitten we al helemaal vol.”

Ook online

De Scholenmarkt vindt dit jaar ook online plaats. “Op onze website hebben alle scholen een eigen pagina waar ze zich op presenteren. Dit doen ze bijvoorbeeld door middel van introductiefilmpjes, informatie over het onderwijs dat ze aanbieden en informatie over de school.” Verweij noemt de Scholenmarkt het ideale startpunt voor het oriëntatieproces. “Over een aantal maanden moet er gekozen worden naar welke school de huidige groep 8-leerlingen willen. Op deze Scholenmarkt vindt de eerste kennismaking plaats, maar wordt er ook informatie uitgereikt wanneer bijvoorbeeld de open dagen plaatsvinden.”

Verweij is onder de indruk: “Bij binnenkomst in de Euroborg kregen bezoekers een folder met een overzicht van welke school waar staat in de Euroborg, welke onderwijssoort ze geven en de open dagen. Sommige kinderen hebben echt nog geen enkel idee naar welke school ze straks willen. Die zijn vandaag hun oriëntatie begonnen. Maar er waren ook heel veel kinderen die al precies weten wat ze willen gaan doen en naar welke school ze willen.”

Coronatoegangsbewijs

De organisatie is blij dat er dit jaar weer een fysieke Scholenmarkt gehouden kan worden. Vorig jaar kon vanwege de coronacrisis het alleen online worden aangeboden. Desalniettemin gelden er wel diverse regels. Behalve de tijdsloten moeten bezoekers die ouder zijn dan 13 jaar ook in bezit zijn van een coronatoegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs. Ook moeten mensen een e-mail kunnen laten zien met een bewijs van inschrijving. Meer informatie over de Scholenmarkt is te vinden op deze website.