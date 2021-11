“Een vijftig-meterbad? Wij zijn de enige provincie zonder wedstrijdzwembad, en dat nekt ons”

nieuws

Het plan van de fractie van het CDA om in het vernieuwde Kardinge een 50-meterbad op te nemen wordt bijna met gejuich onthaald in de Groningse zwemsportwereld.

Dinsdagavond maakte het CDA bekend dat volgens hen de renovatie van Kardinge een uitgelezen kans is om een volwaardig overdekt wedstrijdbad in de gemeente te realiseren waar in de toekomst nationale en wellicht internationale zwemwedstrijden gehouden kunnen worden. “Dit besluit had tien jaar geleden al genomen moeten worden”, vertelt secretaris Corrie Stuut van zwemsportvereniging TriVia uit Stad. “Wij zijn de enige provincie in Nederland zonder wedstrijdzwembad. En als vereniging die zich daar op toe legt, heb je dan een probleem.”

Iedere keer naar Drachten

Het gevolg is dat zwemmers die zich toeleggen op het wedstrijdzwemmen voor iedere training moeten uitwijken naar naburige provincies. “Vaak is dat Drachten. En ga er maar aan staan, dat zijn heel wat autoritjes. Vaak wordt er twee keer in de week getraind.” Volgens Stuut brengt het ook nadelen met zich mee. “Je kunt de wedstrijdzwemsport nu niet laagdrempelig aanbieden. Trainingen zijn vaak op ongelukkige tijden. Bijvoorbeeld tijdens het avondeten, of op zondagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, waardoor je een groot deel van de dag kwijt bent. Als je zoiets in je eigen stad kunt organiseren, wordt het veel toegankelijker.”

Zwemmers haken af

Voor Stuut staat het dan ook buiten kijf dat een wedstrijdbad er moet komen. “Het gaat om de toekomst van het onderdeel wedstrijdzwemmen binnen onze vereniging. Nu al zien we dat zwemmers afhaken omdat we de gewenste faciliteiten niet kunnen bieden. Dat is zuur. Dus wil je dat Groningen mee blijft doen op hoog niveau, dan zal je moeten investeren. Dus ik hoop echt dat deze oproep gehoor krijgt in de gemeenteraad.”