Een bijzondere theatertour voor 400 jaar Hortusbuurt en Ebbingekwartier

Feestelijk nieuws voor de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier: de wijk bestaat 400 jaar en dat wordt gevierd met een bijzondere theatertour.

Vijf theatermakers krijgen het podium om hun eigen verhalen over de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier te vertellen. Het is dan de bedoeling dat bezoekers van de theatertour op één avond drie shows kunnen bekijken. Tijdens de tour wordt de bezoeker door de wijk rondgeleid.

Historicus en presentator Beno Hofman is één van deze theatermakers. Zijn familie woont al 250 jaar in de Hortusbuurt. ‘Ik ben de zevende generatie Hofman die in de Hortusbuurt woont. Andere zeiden toen dat ik een voorstelling moest maken over mijn eigen familiegeschiedenis en dat heb ik gedaan.’ vertelt Hofman. Hofman kruipt in de huid van drie van zijn voorouders, die als koemelker, touwslagersknecht en behanger.

Naast het theaterstuk ‘De Hofmannen’ zijn er dus ook nog vier andere shows gemaakt, waaronder het stuk ‘Wel en Wee’ van de familie de Groot. In hun show staat het Ebbingekwartier centraal omdat zij hier een tijd hebben gewoond. De voorstelling is geïnspireerd op de geschiedenis van het gebied en over hun eigen belevenissen daar. ‘Ik vind het bijvoorbeeld erg bijzonder dat het gebied bij DOT vroeger een executieplaats was voor soldaten.’ vertelt Theo de Groot.

De theatertour begint aankomende vrijdag en duurt tot 21 november. Kaarten zijn nog steeds online verkrijgbaar.