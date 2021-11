sport

Foto Andor Heij

Dit weekeinde zijn er weer diverse amateurvoetbalwedstrijden afgelast vanwege corona.

In 2J zaterdag komt koploper Gorecht uit Haren niet in actie vanwege coronagevallen bij tegenstander DESZ uit Zwartsluis. In dezelfde klasse is DZOH – De Weide afgelast.

In 3C zaterdag gaat Velocitas 1897 – Holwierde niet door, omdat er in de selectie van Holwierde coronabesmettingen zijn. Ook Grijpskerk – Aduard in die klasse is afgelast.