Drukte in binnenstad door Black Friday: ‘Tassen moeten vol’

Het uit de VS overgewaaide Black Friday lijkt ook in Groningen voet aan de grond te hebben gekregen. In de winkelstraten in de binnenstad konden grote drommen mensen de verleiding van aanbiedingen niet weerstaan.

Het was dan ook een stuk drukker dan op andere vrijdagmiddagen. De dreigende schaduw van de naderende coronamaatregelen leken veel winkelaars niet te deren. Misschien zorgde de aangekondigde ‘avondlockdown’ zelfs wel voor meer bezoekers. De meeste koopjesjagers hadden het deze Black Friday gemunt op merkkleding, electronica en ‘luxe accessoires’.

Maar niet iedereen was blij met de overgewaaide uitverkooprage. Zo staat zaterdag nog ‘Lutje Lokaal’ op het programma, een Groningse variant van het Amerikaanse Black Friday-alternatief Small Business Saturday. Meer dan veertig Groningse ondernemers doen deze dag mee, met acties gericht op gastvrijheid en lokaal aanbod.

Ook de Groningse afdeling van Extinction Rebellion liet van zich horen tegen de uitverkoopgekte. Met een optreden van de Red Rebels, een streetart-groep van de milieubeweging, voerden ze protest tegen de massacomsumptie van Black Friday, die volgens de actievoerders zorgt voor een hoop milieuschade.