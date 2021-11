Druk bij callcenter GGD voor coronatestafspraak

nieuws

Foto: Publiek Domein

Het is zondag opnieuw druk bij het landelijke callcenter van de GGD waar mensen een coronatestafspraak kunnen maken. Zondagochtend werden er in vier uur tijd 47.000 afspraken ingepland.

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland gaat het ongeveer om evenveel afspraken als een week geleden op hetzelfde tijdstip, maar twee keer zoveel als twee weken geleden. Zaterdag werden er in totaal 70.000 testafspraken gemaakt. In totaal werden er zaterdag iets meer dan 73.000 coronatests afgenomen. GGD GHOR laat weten dat er continu wordt opgeschaald om alle mensen die een coronatest in willen plannen te kunnen helpen. “We kunnen de testvraag aan”, laat een woordvoerder weten. “Soms moeten mensen wel iets langer wachten of moeten ze iets verder reizen om getest te worden.”

In de ochtenduren is het het drukt op de afsprakenlijn. “In de ochtend zien we een enorme piek. Mensen zijn wellicht met klachten wakker geworden en bellen dan direct.” De GGD GHOR roept mensen op om het later op de dag nog eens te proberen als ze in de ochtenduren het callcenter niet kunnen bereiken. De afsprakenlijn is tot 20.00 uur geopend.