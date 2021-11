Drs Vijfje grijpt koppositie na ruime winst in topper

sport

Warming up van Drs. Vijfje

De zaalvoetbalsters van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond de koppositie gegrepen in de eredivisie door thuis in de topper OS Lusitanos met 4-1 te verslaan.

De Amsterdamse vrouwen stonden voor de wedstrijd met een punt meer bovenaan. Maar zij keken al snel tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Arte Brueren en Meike Arentz. Tessa Grashuis maakte er na rust 3-0 van en Breuren 4-0. In de slotfase deed Lusitanos nog wat terug: 4-1.

Het was een hele goede avond voor de Groningse studenten. Want Drs Vijfje stond vooraf in punten gelijk met Drachtster Boys, maar dat verloor met 6-3 van FC Marlene. Drs Vijfje heeft 18 punten uit 7 wedstrijden. Twee meer dan Lusitanos en drie meer dan FC Marlene en Drachtster Boys.