Drie telecombedrijven halen dure smartphones uit winkels na reeks overvallen

Foto: Wouter Hooijer

De telecombedrijven VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile hebben in Groningen alle waardevolle smartphones uit hun voorraad in de telefoonwinkels gehaald.

Dat is ook in de rest van Nederland gebeurd. Dit vanwege een reeks van overvallen in de afgelopen weken in Amsterdam en omgeving. Daarbij dwongen gewapende overvallers medewerkers van telefoonwinkels om smartphones af te staan. Vrijdagavond werd in Amsterdam zelfs een medewerker van Vodafone/Ziggo op straat gedwongen zijn sleutels van de winkel en code van de kluis af te staan.

De drie telecombedrijven zeggen dat de veiligheid van de medewerkers en de klanten voorop staat en willen de overvallen voorkomen.

Klanten kunnen nog wel de winkels bezoeken om daar beveiligde demonstratieversies van smartphones te proberen. De telecombedrijven bezorgen waardevolle smartphones echter alleen thuis.