“Donderdag grijs en een spatje motregen, volgende week waterkoud en toenemende regenkansen”

Foto: Joris van Tweel

Tijdens de avond van Sint Maarten is er kans op wat motregen. In het weekend draait de wind naar het oosten. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Op donderdag is het grijs en is er eerst kans op een paar mistvelden”, vertelt Kamphuis. “Gedurende de dag is er zo nu en dan kans op een licht spatje motregen. Bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het 11 graden. Ook in de avond tijdens Sint Maarten is er kans op wat motregen maar bij rustige condities en 10 graden is het lampionnetje-lopen prima te doen.”

Weekend

“Op vrijdag is er geregeld zon maar is het ook aan de frisse kant bij maximumtemperaturen van 8 graden. Dit komt doordat de wind uit het zuiden tot zuidoosten komt, matig van kracht is, en daarmee koudere lucht vanaf het continent aanvoert. Op zaterdag is er vooral in de ochtend kans op wat regen. In de middag is het overwegend droog met een voorzichtig doorbrekende zon. Het wordt 11 graden. Op zondag draait de wind naar het oosten. Het blijft droog en naast wolkenvelden is er zo nu en dan wat zon. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 11 graden.”

Na het weekend

“Na het weekend volgen maandag en dinsdag met waterkoud weer. Er is veel bewolking met soms een spatje motregen bij 8 graden. In de loop van de week wordt de kans op regen groter.”

