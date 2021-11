“Donderdag eerst bewolkt met later wat zon, in het weekend buitjes en een krachtige wind”

nieuws

De veranderingen in het weerbeeld zijn de komende dagen klein. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het overwegend bewolkt met zo nu en dan een knipoog van de zon.

“Donderdag is er in de ochtend kans op nevel en mist die gedurende de ochtend gaat verdwijnen”, vertelt Kamphuis. “Daarna is er veel bewolking maar breek later ook af en toe de zon door. Bij een zwakke noordenwind, windkracht 2, wordt het 8 graden. Op vrijdag is er af en toe valt maar kan er ook een enkel buitje vallen. Bij een matige westelijke wind, windkracht 3, wordt het 11 graden.”

“Op zaterdag wordt het 12 graden. Er is veel bewolking met zo nu en dan een knipoog van de zon. Verder zou er een spatje motregen kunnen vallen. Het waait stevig uit westelijke richting, windkracht 4. Op zondag vallen er een paar buitjes maar is er ook geregeld zon. Het waait vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting, windkracht 4 tot 5, en het wordt 10 graden. Na het weekend zijn de veranderingen klein.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.