“Donderdag bewolkt en kans op lichte regen, volgende week kouder en kans op graad vorst”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is er kans op wat regen, vanaf volgende week lijkt het kouder te worden waarbij er ook vorstkansen zijn. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het bewolkt en neemt de kans op wat lichte regen in de loop van de dag toe”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 11 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. In de namiddag kan het even opklaren. Bij 13 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.”

“Op zaterdag zijn de veranderingen klein. Op zondag valt er in de ochtend zo nu en dan regen maar in de middag wordt het droog en laat de zon zich zo nu en dan ook zien. Na het weekend is het op maandag en dinsdag droog en wordt het met 6 graden als maximumtemperatuur kouder. In de nachten is er kans op een graad vorst. Ondanks het droge weer is de kans op zonnig weer niet bijster groot.”

