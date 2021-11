Donar wint laatste duel in Europe Cup

sport

Donar-speler Willem Brandwijk (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zijn laatste wedstrijd in de FIBA Europe Cup gewonnen. In MartiniPlaza werd het woensdagavond zonder publiek tegen het Oostenrijkse Kapfenberg Bulls 85-59. Eerder wonnen de Groninger basketballers in Oostenrijk al van deze tegenstander, na een verlenging.

De thuisploeg ging gelijk voortvarend van start, en al snel was het 8-0. Na de eerste 10 minuten was het 21-18. In het tweede kwart kwamen de tegenstanders nog één keer langszij, bij 23-23, maar daarna liep Donar langzaam maar zeker steeds verder uit. Bij rust was het 44-37, en na drie kwart 68-55. In het laatste kwart wisten de gasten slechts 4 punten te maken.

Topscorers bij Donar waren Donte Ingram met 16 punten, Amanze Egekeze met 13 punten en Marquis Addison met 12 punten. Thomas Koenis speelde niet.

Donar was al uitgeschakeld in Europa, en eindigt nu op de derde plaats in de groep. Kapfenberg Bulls eindigt als laatste.