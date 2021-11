Donar uitgeschakeld in Europe Cup

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond in Beieren met 84-61 verloren van Medi Bayreuth. Net als een maand geleden in MartiniPlaza (64-71) waren de Duitsers in de returnwedstrijd te sterk. De Groninger basketballers zijn door de nederlaag uitgeschakeld in de FIBA Europe Cup.

De Groningers, met Lotanna Nwogbo terug in de ploeg, hadden meteen al een valse start, door twee gemiste vrije worpen van Henry Caruso. Het vervolg was niet best: de thuisploeg kwam al snel op 9-0, en aan het eind van het kwart was het 24-11. In het tweede kwart liep Medi Bayreuth eerst verder uit tot 41-23, maar daarna kwam Donar terug tot 41-31. Een driepunter van Leon Williams van Donar in het rustsignaal leidde tot een achterstand van nog maar 8 punten: 44-36.

Kort na rust werd het verschil nog even 7 punten (bij 46-39), maar daarna liepen de Duitsers weer uit, tot 66-49 na 30 minuten spelen. In het laatste kwart werd het verschil steeds groter, en coach Matthew Otten van Donar liet in de laatste minuten al zijn jeugdspelers spelen.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison en Henry Caruso met beiden 13 punten.

De volgende wedstrijd van Donar is komende zondag. Dan speelt de ploeg in MartiniPlaza tegen BAL uit Weert.