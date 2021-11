Donar stelt thuiswedstrijden tot en met 3 december uit: “Wedstrijd tegen Kapfenberg Bulls gaat wel door”

nieuws

Jarred Ogungbemi-Jackson van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketbalclub Donar heeft besloten om de BXNT-thuiswedstrijden die gepland stonden tot en met 3 december uit te stellen. Aanleiding zijn de strengere coronamaatregelen van het kabinet.

Vrijdagavond werd op de coronapersconferentie duidelijk dat er de komende drie weken geen publiek mag worden ontvangen bij sportwedstrijden. “Vandaag zijn alle clubbesturen bijeen gekomen voor een BNXT-vergadering en daar is deze maatregel besproken”, laat Donar weten. “In de vergadering kwam naar voren dat het hebben van fans bij thuiswedstrijden van het grootste belang is, en dat zonder fans spelen niet wenselijk is. Daarom hebben alle BNXT-clubs afgesproken dat de komende drie weken de thuisspelende club mag beslissen of de wedstrijd gespeeld zal worden of dat er een nieuwe datum zal moeten worden gezocht wanneer er met publiek gespeeld kan worden.” Donar heeft besloten dat de BXNT-wedstrijden die tot 3 december gepland stonden uitgesteld worden tot een nader te bepalen datum.

Concreet betekent het dat de wedstrijd van zondag tegen Basketball Academie Limburg niet doorgaat. De wedstrijd komende woensdag tegen Kapfenberg Bulls gaat wel door, omdat dit een FIBA Europe Cup wedstrijd is en deze niet verplaatst mag worden. Deze wedstrijd zal zonder publiek worden gespeeld. Ook de thuiswedstrijd tegen Feyenoord Basketbal van 3 december wil Donar verplaatsen. Op dit moment is er geen duidelijkheid over een eventuele nieuwe speeldatum.