Donar na rust onderuit tegen London Lions

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft woensdagavond in Londen de FIBA Europe Cup-wedstrijd tegen London Lions verloren. De Groningers stonden zowat de hele eerste helft voor, maar gingen na rust onderuit: 85-67.

Na een eerste kwart (16-18) waarin de verschillen klein waren, nam Donar wat afstand in het tweede kwart, mede door Marquis Addison, die goed was voor 10 punten in deze fase. De grootste voorsprong was bij 26-37, maar bij rust was de thuisploeg al teruggekomen tot 32-37.

Na rust ging het helemaal mis voor Donar. London Lions kwam in anderhalve minuut al op 38-39, en na 42-46 volgde een 14-0 run. Vooral de driepunters vielen nu voor de Londenaren. Aan het eind van het kwart was het verschil al 10 punten: 61-51. In het laatste kwart bleef de thuisploeg met scherp schieten en Donar had geen schijn van kans meer.

Topscorers bij Donar waren Amanze Egekeze en Marquis Addison met beiden 19 punten, en Henry Caruso met 11 punten.

Donar staat op de derde plaats in Groep A en heeft 5 punten uit 4 wedstrijden. Uiteindelijk gaan de nummers 1 en 2 van de groep door naar de volgende ronde.