Doelpuntenregen bij zondagvoetbal

sport

Foto Martijn Minnema. GRC Groningen - Heerenveen.

Het regende vanmiddag doelpunten bij de Groninger eerste en tweede klassers. GRC won met 5-4, GVAV Rapiditas en Helpman wonnen met 6-2.

Door Martijn Minnema

In de eerste klasse F was SC Stadspark vrij, GRC speelde thuis tegen vv Heerenveen. De Friezen namen na 19 minuten de leiding en nadat GRC tien minuten voor rust via Niek Snippe de verdiende 1-1 scoorde was het een minuut later wederom raak voor Heerenveen, 1-2 was ook de ruststand na een eerste helft zonder veel grote kansen.

GRC kwam sterk uit de kleedkamer, was binnen de minuut dicht bij de 2-2 die in de 47′ minuut alsnog viel toen Paul Bangura scoorde. In de 61′ minuut zette Rens Wardenier GRC voor het eerst op voorsprong en tien minuten later leek de net ingevallen Ronald Paans het duel te beslissen met de 4-2. Heerenveen kwam acht minuten voor tijd echter nog op 4-3. Rik Slomp schoot in de 90′ minuut via de binnenkant paal de 5-3 binnen waarna Heerenveen in de slotseconde nog een strafschop kreeg na een ongelukkige handsbal. De penalty werd benut, 5-4, en was ook het laatste wedstrijdfeit.

GRC staat zesde maar heeft maar twee verliespunten minder dan koploper WVV.

In 2L was koploper GVAV Rapiditas al vlot zeker van de zege, uit bij Lewenborg stond het na 11 minuten dankzij goals van Daniël de Vries, Jordi Paapst en Ingmar Liezenga al 0-3. Na een half uur kwam GVAV Rapiditas op 0-4, de tweede van Liezenga. Mike Weidgraaf deed namens Lewenborg iets terug, maar nog voor rust liep GVAV Rapiditas verder uit naar 1-5, dankzij een eigen doelpunt. Na rust zorgde Frank Woldring voor 2-5 en bepaalde Yoni Even Zur de eindstand op 2-6. GVAV blijft koploper, Lewenborg staat in de degradatiezone.

Helpman staat ook in de onderste helft van de ranglijst maar boekte vanmiddag een ruime zege bij rode lantaarndrager Nieuw Buinen, het werd daar 2-6. Via Rik Seuren en Danny Dijkstra kwam Helpman vlot op 0-2, Nieuw Buinen kwam terug tot 1-2 waarna Kevin Hofman kort na rust de marge weer op twee bracht. Nadat Nieuw Buinen op 2-3 kwam liep Helpman in het laatste deel van de wedstrijd uit naar 2-6 onder meer door twee goals van Danny Dijkstra.

Ook Gruno boekte een kostbare zege in de strijd tegen degradatie. Thuis werd met 3-1 van Stadskanaal gewonnen. Een 0-1 achterstand werd dankzij goals van Isaak Chioma en Angelo Weggers voor rust en Mitchell van Kalsbeek na rust omgebogen in een 3-1 zege.

In de derde klasse B won koploper Forward uit bij Asser Boys ook al ruim, het werd daar 1-5.

LEO-Groninger Boys was het zwarte schaap in de kudde der doelpuntenfestijnen, dat duel eindigde doelpuntloos.