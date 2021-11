Dit jaar minder kerstlampjes in Groninger binnenstad door ‘onveilige overspanningen’

nieuws

Foto: Henk Ellérie

In de Groninger binnenstad zal, op enkele plekken, minder of geen feestverlichting te zien zijn dan in voorgaande jaren. Dat komt, omdat de Groninger City Club op 95 plekken geen gebruik kan maken van spankabels en muurankers. Deze zijn niet meer veilig genoeg, laat de GCC weten aan DvhN.

De Groningen City Club besloot begin dit jaar om een inspectie te laten uitvoeren aan de spankabels en muurankers, omdat er sinds enige tijd strengere eisen zijn gesteld aan de veiligheid door nieuwe wetgeving. Op de kabels wordt grote druk uitgeoefend door het gewicht van sfeerverlichting, vlaggen, wind en regen.

Uit deze inspectie bleek dat 95 overspanningen niet meer voldoen. De meeste panden waaraan deze overspanning zitten, hebben een beschermde status. Werkzaamheden aan deze panden zijn daarom vergunningplichtig, zelfs als alleen de muurankers en kabels moeten worden vervangen. Voor deze vergunningen moeten pandeigenaren toestemming geven. Niet alle pandeigenaren waren echter snel genoeg te achterhalen, waardoor de herstelwerkzaamheden niet voor de kerst konden worden afgerond.

Volgens de GCC is het gevolg daarvan dat er dit jaar minder feestverlichting te zien zal zijn dan in voorgaande jaren. Onder meer in de Oosterstraat, de Gelkingestraat, de Oude Boteringestraat, en de Oude en Nieuwe Ebbingestraat komen minder lampjes te hangen. In deze lijst is te zien waar ook minder verlichting zal zijn dan normaal.

“Hoewel wij betreuren dat dit zo is gelopen, gaat veiligheid natuurlijk altijd voor”, zo laat de GCC weten. “Gelukkig is er nog genoeg moois te zien in ‘Stad.”